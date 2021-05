Xiaomi lädt Smartphone-Akku in 8 Minuten

Xiaomi lädt Smartphone-Akku in 8 Minuten

(Quelle: Xiaomi)

31. Mai 2021 - In nur 8 Minuten will Xiaomi einen Smartphone-Akku mit 4000mAh vollständig laden. Und kabellos soll es für den gleichen Akku in 15 Minuten zur Vollladung reichen.