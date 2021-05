Acer präsentiert Swift X, 17-Zoll-Chromebook und Öko-Notebook

(Quelle: Acer)

27. Mai 2021 - Acer hat seine Swift-Serie um das Modell Swift X (Bild) erweitert und das branchenweit erste Chromebook mit 17,3-Zoll-Display vorgestellt. Zudem wird ein besonders nachhaltig produziertes Notebook angekündigt, und es gibt neue Travelmate-Modelle.

Acer hat eine ganze Reihe an neuen Mobilrechnern vorgestellt. So wurde die Swift-Notebook-Serie um das Modell Swift X erweitert, das mit einer Nvidia Geforce RTX 3050 (Ti) Laptop GPU sowie AMDs Ryzen-5000-Prozessor bestückt ist. Das Gerät ist mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 2x 1 TB SSD-Speicher verfügbar und kommt mit einem 59-Wh-Akku, der bis zu 17 Stunden Strom liefern soll. All dies ist verpackt in ein Metallgehäuse, das 17,9 Millimeter dünn ist, während das Gewicht des 14-Zöllers (Full HD IPS-Display) mit 1,39 Kilogramm angegeben wird. Ebenfalls versprochen wird eine Vielzahl an Anschlüssen, darunter ein USB-Type-C-Port, genauso wie WiFi 6. Der Rechner kommt im Sommer ab 899 Franken auf den Markt.Für Business-Anwender hat Acer das Portfolio um zwei besonders dünne (16,8 Millimeter), leichte (1,0 bzw. 1,1 kg) und leistungsfähige Geräte erweitert, das Travelmate P6 und das Travelmate Spin P6. Beide Modelle sind mit einem 14-Zoll-Full-HD+-Display (1920x1200 Pixel) bestückt, bei der Spin-Version ist dieses Touch-fähig, ausserdem wird ein Pen mitgeliefert. Komponenten-seitig stattet Acer die Geräte mit Intel Core i7 vPro CPUs der 11. Generation, bis zu 32 GB RAM und einer 1 TB PCIe Gen3 x4 PCIe-SSD aus. Versprochen werden auch zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie ein Fingerabdruckleser, eine IR-Webcam für Windows Hello, ein integriertes Privacypanel, der das Display vor neugierigen Blicken schützt, User Sensing, um festzustellen, ob jemand vor dem Rechner sitzt, oder ein TPM-2.0-Chip. Für Konnektivität sorgen WiFi 6, NFC, optionales 5G und USB 3.2 Gen 2 Type-C Thunderbolt 4. Die beiden Rechner erscheinen im Herbst ab 1399 Franken respektive 1599 Franken (Spin).