Veeam aktualisiert seine Plattform mit erweiterten Cloud-Funktionen und mehr

(Quelle: Veeam)

27. Mai 2021 - Auf der virtuellen Anwendermesse Veeamon hat Veeam über den Stand und die Zukunft moderner Datensicherung informiert und sein Pläne für die Zukunft präsentiert.

Auf der virtuellen Anwendermesse Veeamon haben sich 30'000 Anwender aus 175 Ländern über den Stand und die Zukunft moderner Datensicherung informiert, wie Veeam mitteilt.Allein im ersten Quartal 2021 habe Veeam mehr als 100 Petabyte an Daten an die drei Top-Anbieter für Cloud-Objektspeicher übertragen, verglichen mit 242 Petabyte im Jahr 2020, "und zudem haben wir kürzlich die Marke von einer Million aktiver Veeam Backup & Replication-Installationen überschritten", so Danny Allan, CTO und SVP Product Strategie bei Veeam.Veeam gewährte an der Messe auch eine Vorschau auf die Zukunft und präsentierte Innovationen in Bezug auf bevorstehende Updates seiner Plattform zum Schutz und zur Verwaltung aller Workloads. Im Hinblick auf die zweite Jahreshälfte 2021 stellte Veeam auch Neuerungen rund um seine Cloud-basierten Lösungen für AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft 365 (mit einem neuen Self-Service-Portal und Sekundärkopien direkt aus dem Objektspeicher) und die erste Integration von Kasten K10 for Kubernetes in die Veeam-Plattform in Aussicht.