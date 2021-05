Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Handling

21. Mai 2021 - Erst mit den passenden Tools fürs Datei-Management lässt sich das Maximum aus Windows herausholen. Wir stellen jene 10 Datei-Werkzeuge vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von FreeCommander XE, einer Alternative zum integrierten Windows Explorer, der mit allerhand starken Funktionen aufwarten kann. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Wiztree, eine Speicheranalyse, die aufzeigt, welche Dateien und Verzeichnisse wieviel Platz auf der Festplatte belegen. Auf dem dritten Platz findet sich schliesslich Wise Data Recovery, ein praktisches Tool, um versehentlich gelöschte Dateien wieder herzustellen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Handling präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)