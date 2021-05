Apple kündigt Updates zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen an

(Quelle: Apple)

20. Mai 2021 - Verschiedene Updates sollen die Software von Apple für Menschen mit Mobilitäts-, Seh-, Hör- und kognitiven Behinderungen einfacher nutzbar machen.

Darüber hinaus soll iPadOS Unterstützung für Eye-Tracking-Hardware von Drittanbietern erhalten. Damit sollen Nutzer in der Lage sein, ihre iPads mit Augenbewegungen zu steuern. Und Apples Bildschirmleser Voiceover soll die Intelligenz der Apple-Geräte nutzen können, um Objekte in Bildern zu erkunden. Die Nutzer sollen dadurch noch mehr Details zu Personen, Text, Tabellendaten und anderen Objekten in Bildern erfahren können.Apple will auch Nuerodiversität unterstützen und führt deshalb Hintergrundgeräusche ein, die Ablenkungen minimieren sollen. Und nicht zuletzt wird Made for iPhone in Kürze neue bidirektional Hörgeräte unterstützen. Die Mikrofone in diesen neuen Hörgeräten ermöglichen gehörlosen und schwerhörigen Menschen, freihändig zu telefonieren und Facetime-Gespräche zu führen. Hinzu komme die Unterstützung für die Erkennung von Audiogrammen. Nutzer können die Audioeinstellungen in ihren Geräten schnell aufgrund ihrer letzten Hörtestergebnisse anpassen. Diese können aus einem Audiogramm auf Papier oder im PDF-Format importiert werden.Und weiter bringt Apple auch ein neues Feature, das physische Tasten und Schalter durch Mundgeräusche ersetzt. Dies soll Menschen, die nicht sprechen und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, helfen, ihre Geräte zu steuern. Neu können für Benutzer mit Farbenblindheit oder anderen Sehbehinderungen auch die Einstellungen für die Anzeige und Textgrösse in jeder App angepasst werden. Und nicht zuletzt gibt es auch neue Memojis mit Sauerstoffschläuchen, Cochlea-Implantaten und einem weichen Helm als Kopfbedeckung. (luc)