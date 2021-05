Swico-Mitglieder stimmen Fusion mit Smama zu

18. Mai 2021 - An der Swico-Generalversammlung haben die teilnehmenden Mitgliederfirmen dem Zusammengehen mit der Swiss Mobile Association mehrheitlich zugestimmt. Das bisherige Smama-Vorstandsmitglied Rafael Pérez Süess (Bild) wurde in den Swico-Vorstand gewählt.

Der Branchenverband Swico und die Swiss Mobile Association (Smama) haben die Absicht zu fusionieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt ist die Fusion beschlossene Sache: An der elektronisch durchgeführten Swico-Generalversammlung haben 93 von 541 stimmberechtigen Mitgliederfirmen teilgenommen und dem Zusammengehen mit Smama mehrheitlich zugestimmt. Bereits zuvor haben die Smama-Mitglieder Ja zur Vereinigung mit Swico gesagt, sodass die Fusion nun rückwirkend per 1.1.2021 in Kraft tritt.Die Tätigkeiten der Smama werden im Rahmen einer Swico-Interessengruppe Mobile Business (IG MB) weitergeführt. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder der Smama fungieren neu als Beirat. Und das bisherige Smama-Vorstandsmitglied Rafael Pérez Süess (Bild) wurde von den Swico-Mitgliedern mit grossen Mehr in den Swico-Vorstand gewählt.Pérez Süess meint zur neuen Situation: "Mit der Fusion wird Swico zu einem zentralen Ansprechpartner in Sachen Mobile. Alle Veranstaltungen, Practicals und Studien stehen neu auch dem breiten Swico-Publikum offen – so, dass Mobile Business noch stärker und breiter abgestützt vorangetrieben werden kann." (ubi)