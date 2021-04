Die 10 beliebtesten Gratis-Utilities für Windows

Die 10 beliebtesten Gratis-Utilities für Windows

23. April 2021 - Mit der geeigneten Freeware lässt sich der Funktionsumfang von Windows ideal ergänzen. Wir präsentieren jene Windows-Utilities, die in den vergangenen 30 Tagen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden..

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Utilities-Kategorie angeführt von Windows Admin Center, einer kostenlos nutzbaren Systemverwaltung für Windows-Administratoren. Ebenfalls hohe Downloadzahlen erzielten das Microsoft Windows and Office ISO Download-Tool, mit dem sich direkt auf die Installations-Images von Microsoft zugreifenlässt, wie auch die Powertoys, eine Systemerweiterung, die ebenfalls aus dem Hause Microsoft kommt.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Utilities für Windows stellen wir in der nachfolgenden Bildergalerie vor. (rd)