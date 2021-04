Neues iPad Pro, Airtags, eine Neuauflage von Apple TV 4K und das iPhone in Violett

(Quelle: Apple)

20. April 2021 - Apple hat das iPad Pro mit M1-Chip und neuem Display vorgestellt. Ebenfalls lanciert wurden eine neue Apple-TV-4K-Generation, eine neue Farbe fürs iPhone 12 und die lang erwarteten Airtags, die noch diesen Monat für 35 Franken in den Verkauf kommen.

Präsentiert wurde auch eine neue Generation von Apple TV 4K. In der optisch unveränderten Box steckt nun Apples A12 Bionic SoC (anstelle des A10X), was für eine flüssigere Videowiedergabe inklusive HDR-Support sorgen soll. Die zweite grosse Neuerung betrifft die Siri-Fernbedienung, bei der das reine Touch- durch ein kombiniertes Click-/Touchpad ersetzt wird, was die Navigation durch Tastendruck erlaubt. Ausserdem kann auf dem Clickpad nebst der 5-Wege-Steuerung auch durch eine Kreisbewegung gespult werden. Zudem findet sich neu ein On-/Off-Button. Und nicht zuletzt soll dass neue Apple TV im Zusammenspiel mit dem Lichtsensor des iPhones in der Lage sein, die Bildqualität des Fernseher zu optimieren. Dazu muss das iPhone einfach vor den Fernseher gehalten werden, worauf Apple TV die Farben ausbalanciert und den Kontrast optimiert. Auch Apple TV 4K kann in der neuen Version ab dem 30. Mai bestellt werden und erscheint in der zweiten April-Hälfte, die Version mit 32 GB Speicher kostet 199 Franken, für 64 GB bezahlt man 229 Franken.Vorgestellt wurde wie erwartet Airtag. Dabei handelt es sich um Sensoren, die sich an Dinge wie den Schlüsselbund oder an eine Tasche anbringen lassen, um diese bei Bedarf wiederzufinden. Dazu wird Bluetooth sowie Ultrabreitband genutzt, gesucht werden kann mit der Ortungsfunktion eines iPhones der Generation 11 oder 12 – End-to-End-Verschlüsselung inklusive. Die Knopfzellen-Batterie eines Airtag soll bis ein Jahr lang halten, bevor sie getauscht werden muss. Die 11 Gramm schweren Airtags sind nach IP67 wassergeschützt, besitzen einen integrierten Lautsprecher sowie einen Beschleunigungssensor und sollen mit einmaligem Tippen ganz einfach verbunden werden können. Ein Airtag kostet 35 Franken, ein Viererpack gibt es für 119 Franken – im Preis drin ist die kostenlose Gravur mit den eigenen Initialen oder einem Emoji. Bestellt werden können die Airtags ab dem 23. April, Ende Monat sind sie verfügbar.Und zu guter Letzt hat Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini in der neuen Farbe Violett präsentiert. In dieser kann das Smartphone ebenfalls ab dem 23. April ab 779 (iPhone 12 Mini) respektive 879 Franken (iPhone 12). vorbestellt werden, ab dem 30. April ist es verfügbar. (mw)