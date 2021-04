Cybsafe stellt Plattform zur Mitarbeiter-Sensibilisierung vor Cyber-Risiken bereit

(Quelle: Cybovate)

15. April 2021 - Cybovate aus Zürich lanciert eine Cloud-basierte Software in der DACH-Region. Cybsafe soll es Unternehmen erlauben, den Faktor Mensch besser in ihr Cybersecurity-Gesamtkonzept zu integrieren.

Das Unternehmen Cybovate mit Sitz in Zürich stellt Unternehmen ab sofort eine digitale Plattform zur Mitarbeiter-Sensibilisierung vor Cyber-Risiken zur Verfügung. Cybsafe erfasst und bewertet dazu das Nutzerverhalten und soll so eine klare Grundlage für die Verbesserung des Sicherheitsmanagements bieten.Die Cloud-basierte Anwendung ist vorerst in der DACH-Region verfügbar. "Der Ansatz von Cybsafe verändert das Verständnis der Branche für den Faktor Mensch in der Cyber-Sicherheit", erklärt Caroline Bansraj, verantwortlich für Global Cyber Security Education & Awareness bei Credit Suisse, Schweiz. "Auf solider Datenbasis können wir jetzt gezielt auf Sicherheitslücken eingehen und Massnahmen entsprechend planen. Gleichzeitig helfen uns die Experten von Cybovate dabei, das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen."(swe)