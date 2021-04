Microsoft kündigt Surface Headphones 2+ mit Teams-Button an

(Quelle: Microsoft)

13. April 2021 - Microsoft hat eine neue Version seiner Surface Headphones angekündigt. Die Surface Headphones 2+ kommen mit einem dedizierten Button für Teams-Funktionen.

Mit den Surface Headphones 2+ lanciert Microsoft eine neue Variante der zweiten Generation seiner Over-Ear-Kopfhörer. Das Plus-Modell unterscheidet sich von seinem Vorgänger lediglich in der Teams-Zertifizierung. Hierfür hat Microsoft einen dedizierten Teams-Button in die Kopfhörer integriert, mit dem sich Teams-Anrufe entgegen nehmen lassen, auch über Bluetooth von einem Smartphone mit iOS oder Android. Auch kann man sich selbst während eines Teams-Meetings stummschalten.Des Weiteren bieten die Surface Headphones 2+ während rund 18,5 Stunden Musik oder 15 Stunden Akkulaufzeit für Anrufe und aktive Rauschunterdrückung in 13 Stufen. Die Surface Headphones 2+ sind in der Schweiz ab dem 11. Mai 2021 zum Preis von 319.95 Franken für Unternehmenskunden verfügbar. (luc)