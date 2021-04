Entwicklerplattform Cloudflare Pages ist online

(Quelle: Cloudflare)

13. April 2021 - Die seit Dezember in einer Beta-Version verfügbare Entwicklerplattform Cloudflare Pages ist nun allgemeint verfügbar. Es handelt sich dabei um eine Plattform für die Jamstack-Web-Entwicklung.

Noch im vergangenen Dezember hatte der CDN-Spezialist Cloudflare seine Entwicklerplattform Cloudflare Pages als Beta-Version lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun kündigt Cloudflare via Blog an, dass die neue Plattform für die Jamstack-Website-Entwicklung allgemein verfügbar ist.Mit dem Launch offiziellen von Cloudflare Pages gibt es auch mehrere Updates. So gibt es nun beispielsweise kostenlose Web Analytics Tools, welche die Möglichkeit bieten, die Performance von Websites zu analysieren, ohne die Privatsphäre der Besucher zu gefährden. Ausserdem unterstützt Cloudflare Pages neu auch _redirects-Dateien, um Webseiten-Weiterleitungen zu implementieren. Auch die Bedienung soll vereinfacht worden sein. Pages ermöglicht nun eine minimale Konfiguration zum Bereitstellen und Hosten von Websites mit vollständiger Git-Integration, automatisierten Builds und integriertem CI/CD. Und schliesslich sollen unbegrenzte, kostenlose Admin-Seats, sichere Vorschau-Links und Live-Editing die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern verbessern. (luc)