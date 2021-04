Lenovo lanciert Gaming-Smartphone Legion Phone Duel 2 in der Schweiz

(Quelle: Lenovo)

8. April 2021 - Mit dem Legion Phone Duel 2 richtet sich Lenovo an die Gamer. Das 5G-Smartphone ist aufgrund seiner hohen Leistung mit einer aktiven Kühlung ausgestattet.

Lenovo bringt sein mobiles Gaming-Flaggschiff Legion Phone Duel 2 in der Schweiz auf den Markt. Das 5G-fähige Smartphone bietet viel Leistung und richtet sich damit speziell an die Gamer. Dementsprechend verfügt es auch über ein Kühlsystem bestehend aus einer Dampfkühlung und einem Twin-Turbo-Lüfter, das die Komponenten im Innern des Gehäuses auch in der Hitze des Gefechts vor einer Kernschmelze bewahren soll.



Wie jedes ernst zu nehmende Gamer-Gerät kommt das Legion Phone Duel 2 mit RGB-Beleuchtung daher, während im Innern ein Prozessor des Typs Snapdragon 888 5G Mobile Platform von Qualcomm in Kombination mit bis zu 18 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher seinen Dienst verrichtet. Daten lassen sich im bis zu 512 GB grossen UFS-3.1-Speicher lagern. Octa-Trigger und das Dual-Haptix-Feedback sollen den Gamern ausserdem ein ähnliches Erlebnis bieten wie ein Konsolen-Controller. Um die Spiele ins rechte Licht zu rücken, ist das Smartphone schliesslich mit einem 6,92 Zoll grossen AMOLED-Display (2460 x 1080 Pixel) mit HDR 10+-Unterstützung ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Touch-Abtastrate von 720 Hz bietet.

Legion Phone Duel 2 (Quelle: Lenovo) Legion Phone Duel 2 (Quelle: Lenovo)

Eine horizontal platzierte 44-MP-Selfie-Pop-Up-Kamera ist ebenfalls mit an Bord, die mit durch künstliche Intelligenz verbesserte Funktionen wie der Entfernung des Hintergrunds in Videos und der Anwendung stilisierter Filter sowie animierter Avatar-Effekte glänzen kann. Vier KI-optimierte Mikrofone zur Geräuschunterdrückung sollen zudem für eine bessere Audioqualität beim Streaming sorgen, und das selbst in lauten Umgebungen. Der Dual-Akku des Gaming-Smartphones ist übrigens mit einer Gesamtkapazität von 5500 mAh gesegnet, die für die eine oder andere Spielstunde reichen sollte.



Das Legion Phone Duel 2 ist ab Mai in der Schweiz in den Farben Ultimate Black und Titanium White erhältlich. Die Variante mit 12 GB Ram und 256 GB Datenspeicher kostet 799 Franken, diejenige mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ist für 999 Franken zu haben. (luc)