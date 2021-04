Project Titan: Tim Cook macht Andeutungen zu Apple-Auto

(Quelle: Apple)

7. April 2021 - Apple-CEO Tim Cook hat angedeutet, dass der Tech-Riese an einem autonomen Elektroauto-Projekt arbeitet.

Tim Cook, CEO von Apple , liess in einem Interview einige Hinweise in die Richtung des mit Spannung erwarteten Apple-Autos fallen, darunter auch, dass autonome Fahrzeugtechnologie wahrscheinlich ein Schlüsselmerkmal des unter dem Codenamen "Project Titan" laufenden Projekts sein wird.Im Interview mit dem Podcast "Sway" verriet Cook allerdings nur einige Eckdaten zum Apple Car. "Techcrunch" berichtet , dass Cook nicht viele Details besprochen hat, ausser dass man an einem autonomen System arbeite. Es sei auch nicht klar, ob Apple an der Technologie oder dem Auto selbst arbeitet.Der Apple-CEO schwenkte schliesslich in eine andere Richtung, als er gefragt wurde, ob Apple das Auto selbst produzieren oder auslagern werde. Cook erklärte, dass die Autonomie des Apple Car die Kerntechnologie sei, und es in vielerlei Hinsicht ein Roboter sei."Wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt, ist das Auto in vielerlei Hinsicht ein Roboter. Ein autonomes Auto ist ein Roboter. Und so gibt es eine Menge Dinge, die man mit Autonomie machen kann. Und wir werden sehen, was Apple macht", so der CEO. (swe)