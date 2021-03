Office-365-Konten wurden 2020 besonders oft angegriffen

(Quelle: Skórzewiak – stock.adobe.com)

18. März 2021 - Laut einer Studie konnten Angreifer 2020 besonders viele Office-365-Konten übernehmen. Besonders gefürchtet sind Datenkompromittierungen durch einen Cyber-Angriff.

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre Anwendungen und andere Assets in die Cloud zu verlagern. Eine der beliebtesten Anwendungen ist nach wie vor Office 365 von Microsoft. Daher gab es im letzten Jahr einen Anstieg der Office-365-Implementierungen.Diese zunehmende Abhängigkeit von Office 365 hat natürlich die Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen erregt, die ihre Angriffe auf die Cloud-basierte Office-Umgebung von Microsoft verstärkt haben. In einem Bericht gibt das Cybersecurity-Unternehmen Vectra AI Ratschläge, wie die eigene Installation und Nutzung von Office 365 in Unternehmen geschützt werden können.Für den Bericht "Securing Microsoft Office 365 in the new normal" hat Vectra AI im Auftrag von Sapio Research 1112 IT-Sicherheitsentscheider in Unternehmen befragt, die Office 365 nutzen und mehr als 1000 Mitarbeiter haben. Die Umfrage erreichte Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Behörden, Finanzwesen, Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen, Bildung und Pharmazie.