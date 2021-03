Mobiler Sonos-Speaker für alle Fälle

(Quelle: Sonos)

10. März 2021 - Der Sonos Roam soll dank langer Akkulaufzeit, IP67-Zertifizierung und smarten Features sowohl unterwegs wie auch zuhause eine gute Figur machen.

Sonos bringt mit dem Sonos Roam einen neuen mobilen Smart Speaker für die Verwendung zuhause oder unterwegs auf den Markt. Das Gerät ist nach dem Schutzstandard IP67 staub- und wasserdicht und soll dank grossem Akku bis zu 10 Stunden lange kabellosen Sound liefern können, wie der Hersteller verspricht. Aufgeladen wird der Roam Speaker per USB-C, alternativ kann für knapp 50 Franken das kabellose Ladegerät von Sonos dazugekauft oder ein beliebiges Qi-zertifiziertes Ladegerät verwendet werden. Der Speaker soll je nach Verfügbarkeit ohne Zutun zwischen Bluetooth- und WLAN-Verbindung wechseln und sich nahtlos in bestehende Sonos-Systeme zuhause einfügen können. Auch verfügt der Smart Speaker über spezielle Fernfeld-Mikrofone, die, dank präziser Positionsbestimmung von Audioquellen und Mehrkanal-Echounterdrückung, die Aktivierung des Sprachassistenten verbessern sollen, so der Hersteller. Auch verfügt der Roam über dass automatische Trueplay Tuning von Sonos , das dank einer Raumerkennung den Klang optimal konfigurieren soll.