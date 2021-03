Terreactive feiert Jubiliäum, lanciert neue Angebote

(Quelle: Terreactive)

8. März 2021 - Seit 1996 bietet Terreactive Dienstleistungen rund um Risk Management und Compliance. Nun erweitert das Unternehmen sein Cyber-Security-Angebot.

Terreactive feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen bietet bereits seit 1996 Cyber-Security-Lösungen und Dienstleistungen rund ums Thema Risk Management und Compliance an. Diese Geschichte will Terreactive nun mittels neuer Angebote weiterschreiben. Deshalb wird das Cyber-Security-Portfolio kräftig ausgebaut: So gibt's neu auch Consulting-Angebote rund um die Themen Risk Management und Compliance.Um die volle Bandbreite von Organisationen und Unternehmen abdecken zu können, teilt Terreactive seine Consulting-Angebote künftig so auf, "dass der Kunde sein individuelles Paket zusammenstellen kann", so das Unternehmen. Das Angebot Cyber Security Readiness eigne sich dabei etwa konkret für Unternehmen, die primär technisch orientiert sind und auf ein Branchen-übliches Schutzniveau aufrüsten möchten. Mit dem neuen Security-Officer-on-Demand-Angebot fasst Terreactive derweil Organisationen ins Auge, die temporär bei Security-Projekten Unterstützung brauchen. (swe)