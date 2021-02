Samsung soll AR-Headset entwickeln

(Quelle: Streamable/Walkingcat@Twitter)

23. Februar 2021 - Bei Samsung soll ein AR-Headset in der Entwicklung stecken, welches im Gegensatz zu Produkten der Konkurrenz auch fast wie eine echte Brille aussieht.

Zwei auf Twitter aufgetauchten Videos zufolge arbeitet Samsung derzeit an einem Augmented Reality (AR) Headset. Die Image-Videos wurden auf dem Twitter- Account von Walkingcat gefunden. Der Nutzer hatte bereits zuvor zuverlässige und glaubwürdige Informationen zu Samsung-Produkten geleaked, wie "9to5mac" berichtet . Trotz der scheinbaren Echtheit der Videos sind die Informationen mit Vorsicht zu geniessen und wurden bisher nicht vom Hersteller bestätigt. Zwei Modelle scheinen in der Pipeline zu sein: Die Samsung Glasses Light und die Samsung AR Glasses, wobei die Unterschiede noch nicht ganz klar sind.In den Clips werden verschiedene Anwendungsszenarien wie Videocalls, das Steuern einer Drohne oder das Betrachten von lebensgrossen Architekturmodellen in AR-Simulationen gezeigt. Die AR-Brille von Samsung selbst sieht im Vergleich zu ähnlichen Konzepten derweil wie eine echte Brille aus, auch wenn die Grösse und Dicke des Brillenkörpers und der Bügel vermuten lassen, dass das Design eine gewisse Abhängigkeit zur enthaltenen Technologie hat. Die Brille soll aber offenbar auch im Alltag zu tragen sein – in einem der Videos wird auch der Sunglass Mode präsentiert, in dem sich die Gläser selbst verdunkeln, wodurch das Headset wie eine normale Sonnenbrille funktionieren soll.