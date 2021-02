Samsung Health Monitor App in der Schweiz erhältlich

(Quelle: Samsung)

22. Februar 2021 - Ab sofort steht in der Schweiz die Samsung Health Monitor App zur Verfügung. Nutzer einer Galaxy Watch3 oder einer Galaxy Watch Active2 können damit ihren Blutdruck messen und ein Elektrokardiogramm aufzeichnen.

Samsung hat seine Health Monitor App nun auch in der Schweiz veröffentlicht. Damit können Nutzer einer Galaxy Watch3 oder einer Galaxy Watch Active2 ihren Blutdruck messen und ein Elektrokardiogramm aufzeichnen. Um den Blutdruck zu messen, müssen die Nutzer ihre Smartwatch zunächst mit einer gewöhnlichen Manschette kalibrieren. Danach können sie auf "Messen" tippen, um ihren aktuellen Blutdruck zu ermitteln. Das Gerät eruiert den Blutdruck über eine Analyse der Pulswellen, die mit den Sensoren zur Herzfrequenzüberwachung erkannt werden. Das Programm analysiert danach die Beziehung zwischen Kalibrierungswert und Blutdruckänderung, um den aktuellen Blutdruck zu bestimmen. Die EKG-Funktion analysiert über einen Sensor der Smartwatch die elektrische Aktivität des Herzes. Die Nutzer müssen dazu die Samsung Health Monitor App öffnen, eine bequeme Sitzposition einnehmen und überprüfen, ob die Uhr fest am Handgelenk sitzt. Danach legen sie den Unterarm auf einer flachen Oberfläche ab und halten eine Fingerspitze der anderen Hand für 30 Sekunden auf den oberen Button der Smartwatch. Die App misst auf diese Weise die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, und stuft ihn danach entweder als Sinusrhythmus (also als normaler, regulärer Herzschlag) oder AFib (unregelmässiger Herzschlag) ein.Die Samsung Health Monitor App wird automatisch installiert, sobald die Galaxy Smartwatch über die Galaxy Wearable App auf die letzte Version aktualisiert wird. Danach öffnet Smartwatch App einen Link, der direkt zur Downloadseite der Smartphone App im Galaxy Store führt. (luc)