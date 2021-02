Surface 8 kommt wohl erst im Herbst

(Quelle: Microsoft)

15. Februar 2021 - Schon länger wird vermutet, dass Microsoft am Convertible Surface 8 arbeitet. Als Lancierungsdatum ist nun der Herbst 2021 im Gespräch.

Gegen Ende 2020 kamen Gerüchte auf, dass Microsoft Anfang 2021 das Surface 8 präsentieren werde. Gereicht hat es im Januar 2021 aber lediglich für den Launch des Business- und Education-Gerätes Surface Pro 7+ (Siehe Bild, "Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ). Nun hat "Windowslatest" über interne Quellen herausgefunden , dass man bei Microsoft noch immer an der Entwicklung des auf Privatnutzer ausgelegten Surface 8 arbeite und dieses voraussichtlich im Herbst 2021 der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.Derzeit stecke das Convertible noch in der Entwicklung, es wird damit gerechnet, dass das Surface 8 mit verbessertem Innenleben und überabeitetem Design daherkommen wird. Dies beinhaltet den Berichten zufolge einen neuen Intel Prozessor mit vier Kernen und bis zu 32 GB RAM. Auch soll man in Redmond an der Neuauflage des Surface Laptop arbeiten, der Surface 4 Laptop soll dem Vorgänger Surface 3 Laptop in vieler Hinsicht gleichen, aber mit Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 und Ryzen Chips ausgestattet sein. (win)