Rechenzentrumsland Schweiz wächst und wächst

15. Februar 2021 - Der Bau von Data Centers hat in der Schweiz derzeit Hochkonjunktur. Mittlerweile rangiert man gemessen an der Bevölkerung auf Platz zwei der europäischen Länder mit den meisten Rechenzentren.

Die Schweiz gewinnt als Datenzentrums-Standort international an immer mehr Bedeutung und istz mittlerweile unter den zehn grössten Standorten in Europa. Gemessen an der Bevölkerung liegt die Schweiz nach den Niederlanden mit einer gesamten Rechenzentrumsfläche von 154'000 Quadratmeter gar auf Platz zwei in Europa. Und nach Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin liegt die Region Zürich in Europa auf Platz 6 der grössten Stromkonsumenten für Data Centers auf dem Kontinent. Dies geht aus Untersuchungen des Anleihefonds- und Vermögensverwalter CBRE hervor. Zwar sei der Schweizer Markt aufgrund seiner absoluten Grösse noch immer in Nischenbereich zu verorten, gewinne aber nach und nach an Relevanz für Investoren und Infrastruktur-Fonds. Nach dem Kanton Zürich (63'000 Quadratmeter) sind Waadt (19'000 Quadratmeter), Bern (18'000 Quadratmeter) und Genf (17'000 Quadratmeter) die grössten Datacenter-Standorte in der Schweiz.