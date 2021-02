Sunrise baut IoT-Angebot aus

(Quelle: Sunrise)

11. Februar 2021 - Sunrise geht mit dem Netzwerk Virtuelle Fabrik eine IoT-Partnerschaft ein und lanciert eine IoT-Connectivity-Plattform, auf der IoT-SIM-Karten aktiviert und überwacht werden können.

Sunrise treibt das Thema IoT voran und verkündet eine Partnerschaft mit der Virtuellen Fabrik – einem Mechatronik-Netzwerk bestehend aus Schweizer Firmen aus verschiedenen Innovations-, Entwicklungs- und Fertigungsbereichen. Marcel Strebel, Präsident der Virtuellen Fabrik, erklärt zum Konzept: "Wir nehmen Aufgabenstellungen entgegen und organisieren die passenden Kompetenzen und Ressourcen – so entsteht die Kunden-eigene Virtuelle Fabrik. Dank der ausgeprägten Kooperationskultur und bewährter Vernetzung spart der Kunde Zeit und Geld gegenüber konventionellen Zusammenarbeitsmodellen."Sunrise-Kunden sollen nun dank der Partnerschaft Zugang zu einem umfassenden Ökosystem für das Internet der Dinge erhalten, so Robert Wigger, Chief Business Officer bei Sunrise . Auf Wunsch des Kunden würden marktreife IoT-Lösungen erarbeitet – in einem Baukastensystem von der Idee bis hin zum produzierten und serienfähigen Produkt. "Ein interdisziplinäres Team aus Software-Entwicklern, Industriedesignern, Technikern, Ingenieuren und Spezialisten für Geschäftsentwicklung erarbeitet die Produkt-Innovation in wenigen Schritten. Die Teams teilen Erfahrungen aus vorgängigen Projekterfolgen, arbeiten mit Co-Creation-Methoden und gehen iterativ vor", erklären die Beteiligten die Vorgehensweise.

Nebst der neuen Partnerschaft kündigt Sunrise ausserdem Sunrise IoT Connect an. Dabei handelt es sich um eine Connectivity Management Plattform, mit der Kunden ihre IoT-SIM-Karten selbstständig per Mausklick aktivieren und überwachen können. Dies soll für 50 bis mehrere 100'000 Verbindungen möglich sein, so Sunrise. Ausserdem sind im Basisservice der sichere und standortunabhängige Datenzugriff mit Echtzeit-Auswertung der Daten enthalten, während ein personalisiertes Reporting als Zusatzoption angeboten wird. Die Plattform wird in der Schweiz als Managed Service gehostet und umfasst einen Rund-um-die-Uhr-Helpdesk und Netzwerküberwachung. Für Sensoren, Device Management, Datenauswertung sowie IT- und Businessprozess-Integration arbeite man mit "einem starken Partner-Ökosystem zusammen", so Sunrise. (mw)