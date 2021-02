Microsoft und Adecco bringen digitale Lernplattform

(Quelle: Microsoft)

10. Februar 2021 - Mit der Lernplattform Skills for Switzerland will Microsoft zusammen mit Partnern die digitalen Fähigkeiten der Schweizer Arbeitnehmenden fördern und deren Chancen auf dem Jobmarkt stärken.

Skills for Switzerland heisst die neue Lernplattform, die Microsoft zusammen mit der Adecco-Gruppe Schweiz und Campbell & Jones ins Leben ruft. Die Plattform bietet in der ersten Phase eine breite Auswahl an Kursen, Webinaren und Zertifizierungen von Microsoft Learn und Linkedin Learning an. Das Ziel des Ganzen: Personen aus allen denkbaren Fachbereichen, von Büroangestellten zu Handwerkern und Handwerkerinnen, sollen eine digitale Weiterbildung erhalten und so für die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt gerüstet werden.Dies wird auch angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit in Coronazeiten immer wichtiger: Mit den erworbenen Kenntnissen sollen Arbeitsuchende im Bewerbungsprozess punkten. Microsoft-Zertifikate etwa erhöhen die Chancen auf bessere Jobangebote und höheres Gehalt, heisst es in der Mitteilung. Das integrierte Jobportal zeigt zudem die passenden offenen Stellenangebote. Die auf Skills for Switzerland verfügbaren Kurse sind prinzipiell gratis. Zertifizierungen hingegen kosten etwas: Angestellte zahlen 130 Franken, bei einem RAV angemeldete Personen müssen nur 15 Franken berappen.In einem zweiten Schritt sollen Online-Assessments zur Verfügung stehen, die Wissenslücken und die dazu passenden Lernpfade aufzeigen. Ausserdem ist geplant, dass über die Plattform Coaching-Sitzungen der Adecco-Tochter LHH gebucht werden können. Weitere geplante Funktionen sind die persönliche Kontaktaufnahme mit der nächstgelegenen Adecco-Filiale sowie die Buchung einer Berufsberatung über weitere Microsoft-Partner.Die Plattform ist ab sofort unter sfors.ch zugänglich. (ubi)