Microsoft stellt Mitarbeiter-Plattform Viva vor

(Quelle: Microsoft)

5. Februar 2021 - Microsoft Viva ist eine neue Mitarbeiterplattform, die Unternehmensangestellte mit Inhalten und Wissen bei der täglichen Arbeit unterstützen soll.

Im Verlauf der vergangenen 12 Monate ist es Microsoft gelungen, den Stellenwert der Kollaborationslösung Teams massiv anzuheben und bei zahllosen Unternehmen ist ein Zusammenarbeiten ohne Teams gar nicht mehr wegzudenken. Aus dieser Entwicklung will Microsoft jetzt mehr Nutzen ziehen und hat mit Viva eine neue Mitarbeiter-Plattform ins Leben gerufen, die alle Bereiche und Interessen von Angestellten adressieren solle.Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag mitteilt , baut Viva auf Microsoft 365 und Teams auf und kombiniert die vier Bereiche Engagement, Wohlbefinden, Lernen und Wissen, um die Beschäftigten in ihrer Entwicklung und täglichen Arbeit zu unterstützen. Microsoft Viva hat zum Start vier Anwendungen zu bieten:Damit will Microsoft einen Einstiegspunkt in den digitalen Arbeitsplatz anbieten. Dabei geht es um die Bereitstellung von Inhalten, Unternehmensmitteilungen, Richtlinien oder anderweitige Unternehmensinterna. Auch Interaktionen mit Communities sollen hier ermöglicht werden. Die Connections-App in Teams soll im Verlauf des ersten Halbjahrs 2021 für den Desktop verfügbar sein, eine Mobile App soll später folgen.Damit sollen Angestellte eine Balance zwischen Arbeit und Erholungsphasen finden. Via datengestützte Erkenntnisse sollen die Mitarbeitenden etwa zu Pausen angehalten werden. Die Daten sollen auch Führungspersonen zur Verfügung gestellt werden, wobei die Privatsphäre gewahrt bleiben soll. Für eine Datenanalyse werden allerdings Teams mit einer Mindestgrösse von 10 Mitgliedern vorausgesetzt. Die Viva Insights App kann derzeit als Public Preview getestet werden.Hierbei handelt es sich um die zentrale Anlaufstelle für Lerninhalte, wobei KI-gestützt jeweils passende Inhalte empfohlen werden sollen. Viva Learning bündelt Trainings und Lerninhalte, wobei auch die Einbindung von externem Content etwa von Linkedin Learning oder Drittanbietern möglich ist.Hierbei handelt es sich um eine Wissensmanagement-Lösung, mit der sich Fachwissen, etwa zu Projekten, Produkten, Prozessen oder Kunden automatisch organisieren lässt. Hierfür zeigt Topics in Microsoft 365 oder Teams automatisch Themenkarten in Konversationen und Dokumenten an. Ein Klick darauf öffnet sodann eine Themenseite mit den entsprechenden Dokumenten, Konversationen oder multimedialen Inhalten. Das kollektive Wissen soll zur Verfügung gestellt werden, ohne dass man für den Zugriff die aktuelle Anwendung verlassen muss. Viva Topics ist derzeit als Add-on in Microsoft-365-Plänen für die kommerzielle Nutzung für englische Inhalte verfügbar. (rd)