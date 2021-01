Vivaldi neu mit flexibler Tabs-Anordnung

(Quelle: Vivaldi)

29. Januar 2021 - Der Vivaldi-Browser bietet in der gerade erschienenen Version 3.6 die Möglichkeit, Tabs in zwei Reihen oder Spalten anzuordnen, womit eine bessere Übersicht bereitgestellt werden soll.

Vivaldi hat seinen gleichnamigen Browser in der rundumerneuerten Version 3.6 veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung beim neuen Release betrifft die Tabs. Neu ist es möglich, dieselben in zwei Reihen anzuordnen, womit der Überblick über alle offenen Webseiten deutlich optimiert werden soll. Werden die Tabs seitlich angeordnet, werden sie statt in zwei Reihen in zwei Spalten dargestellt. Die zweireihige Anordnung ist im Übrigen nicht fix implementiert, sondern lässt sich über die Einstellungen ein- und ausschalten.Daneben hat Browser weitere Verbesserungen erfahren, etwa im Bereich Listen- oder Kontext-Menüs. Auch unterstützt der Vivaldi-Browser neu die TouchID unter MacOS. Dazu finden sich diverse Korrekten, wie im Changelog bekanntgegeben wird.Die aktuelle Windows-Version von Vivaldi steht wie gewohnt in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)