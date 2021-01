Sicherheitsforscher entwickeln inoffiziellen Patch für Windows 10 NTFS-Bug

(Quelle: Pixabay)

27. Januar 2021 - Nachdem ein Sicherheitsforscher Details eines Bugs enthüllt hat, der dazu führen kann, dass eine NTFS-Festplatte in Windows 10 beschädigt wird, hat das Unternehmen OSR nun einen inoffiziellen Patch bereitgestellt.

Vor ein paar Wochen wurde eine kritische NTFS-Schwachstelle entdeckt, durch die Festplatten in Windows 10 beschädigt werden konnten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Sicherheitsforscher Jonas Lykkegaard deckte auf, dass das Öffnen eines Ordners mit einem speziell angefertigten Namen den Inhalt eines Laufwerks in auslöschen kann.Microsoft hat noch keinen Fix für das Problem entwickelt, aber das bedeutet nicht, dass niemand sonst sich darum kümmert. Dritthersteller von Patches wie 0patch haben sich bereits einen Namen gemacht, indem sie Updates für nicht unterstützte Windows-Versionen bereitstellten oder Microsoft einfach zuvorkamen. Jetzt sind die Entwickler von OSR an der Reihe, die einen inoffiziellen Workaround-Patch für den NTFS-Fehler veröffentlicht haben.Wenn Probleme in Windows 10 auftauchen, müssen Nutzer in der Regel eine Weile warten, bis Microsoft einen Patch entwickelt, der die Probleme behebt. Das bedeutet nicht nur, dass es eine ziemliche Verzögerung geben kann, sondern selbst wenn ein offizielles Update eintrifft, ist es nicht sicher, dass ein Patch keine zusätzlichen Probleme einführt. Dies ist einer der Gründe, warum die Veröffentlichungen von 0patch so beliebt sind, und OSR - eine Firma, die sich auf Windows-Interna und Systemsoftware konzentriert - ist nun auf den Plan getreten, um einen "Filtertreiber" namens i30Flt anzubieten, der das NTFS-Problem behebt, so "Betanews" .Der Workaround-Patch ist sowohl für die 32- als auch die 64-Bit-Version von Windows 10 verfügbar und kann hier heruntergeladen werden. Dort findet man auch den vollständigen Quellcode für den Patch, so die Funktionsweise genau unter die Lupe nehmen können. (swe)