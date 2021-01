Corona befeuert Geschäft mit Public Cloud

(Quelle: ISG)

18. Januar 2021 - Laut einer neuen ISG-Studie profitieren vor allem die grossen Hyperscale-Anbieter wie AWS, Microsoft und Google von der Covid-19-Krise.

Neben dem allgemeinen Trend zur Digitalisierung hat die aktuelle Pandemie das Geschäft der Public-Cloud-Anbieter zusätzlich angefacht. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie von ISG. Allerdings seien Public-Cloud-Angebote kein Selbstläufer, da vor allem die Unternehmen in der Schweiz eine Datenhaltung und -verarbeitung in Rechenzentren vor Ort erwarten.Wegen dieses Public-Cloud-Booms suchen Unternehmen ISG zufolge intensiv nach Partnern, die sie bei der Migration in die Cloud unterstützen. "Beim Wechsel in die Cloud sind grundlegende Fragen zu klären", so Heiko Henkes, Director & Prinicipal Analyst bei ISG. Es müsse zum Beispiel analysiert werden, welche Anwendungen sich für den Umzug in die Cloud eignen und wie sie sich am besten migrieren lassen. "Bei dieser Migration kommen die Unternehmen ohne die Partneranbieter der Hyperscaler kaum aus – etwa, um alte Grossrechner-Applikationen mit dem notwendigen Know-how und geeigneten Werkzeugen cloudfähig zu machen." Auch sei es in vielen Fällen nicht ratsam, die eigenen Anwendungen eins zu eins in die Cloud zu überführen. "Auf diese Weise verzögert man die Herbeiführung einer Lösung nur", so Henkes. "Cloud-Dienstleister können hier helfen, Unternehmenssysteme vor der Cloud-Migration erst einmal zu konsolidieren."Der von der ISG-Studie untersuchte Teilmarkt der Hyperscale Infrastructure & Platform Services ist vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie noch stärker gewachsen als zuvor schon. Dies betreffe sowohl Infrastructure as a Service (IaaS) als auch Software as a Service (SaaS). Zu diesem Zweck bauen laut ISG alle grossen Public Cloud-Anbieter ihre Rechenzentrumskapazitäten in der Schweiz derzeit deutlich aus. Denn den Kunden sei es wichtig, dass ihre Daten nicht ausser Landes geraten.