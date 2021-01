CES 2021: HP zeigt allerhand neue Produkte

(Quelle: HP)

12. Januar 2021 - Im Rahmen der CES 2021 zeigt HP neue Produkte und Lösungen, die speziell für hybride Arbeitsumgebungen und private Kreativstudios entwickelt wurden.

Die Art und Weise, wie und wo wir arbeiten, erfordert neue Technologien, die Produktivität und Kollaboration unterstützen, ist HP überzeugt. Das Unternehmen adressiert diese Anforderungen unter anderem mit dem neuen HP Dragonfly G2 mit neuen Collaboration-Features, eines von vielen neuen Produkten, die HP im Rahmen der CES 2021 vorstellt.Das HP Elite Dragonfly G2 ist ein kompaktes Business Convertible mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm. Für ordentlich Leistung sorgen die 11th Gen Intel Core-Prozessoren sowie die neue integrierte Intel-Grafikkarte. Schnelle Verbindungen sind über 5G oder 4G LTE-Konnektivität der Gigabit-Klasse gewährleistet. Das 2-in-1 Convertible soll darüber hinaus auch in Sachen Sound überzeugen und kommt mit Audio by Bang & Olufsen daher.Die HP Elite Wireless Earbuds sollen sich derweil dank personalisierter Audioeinstellungen, anpassbarer Geräuschunterdrückung und vorkonfigurierter Geräuschkulissen besonders gut für die mobile Zusammenarbeit eignen. Anwender können mit den Earbuds über die Windows-10-, iOS- oder Android-App von einem Konferenz-Call am PC auf ihr Smartphone wechseln oder Musik hören.Das HP Elite Folio steht, so HP , derweil für grenzenlose Produktivität: Die Qualcomm Snapdragon 5G-Rechenplattform bietet schnelle Multi-Gigabit-Konnektivität mit optionaler 5G-Konnektivität, WiFi 6 und gemäss HP bis zu 24,5 Stunden lokale Videowiedergabe. Das Elite Folio verfügt über ein flexibles Unibody-Design aus Magnesium. Die Webcam deckt ein Sichtfeld von 76 Grad ab. Das 13,5 Zoll-Display ist optional mit dem Sichtschutz HP Sure View Reflect ausgestattet und verfügt über eine HD-Webcam mit integrierter Sicherheitsblende für mehr Sicherheit.

Das HP Elitebook 840 G8 Aero adressiert indessen die Anforderungen eines von Multitasking geprägten Arbeitstages. Das Notebook wiegt 1,13 Kilogramm und ist zudem mit Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation bestück. Dazu gibt's WiFi 6 und optional 5G-LTE-Konnektivität. Das HP Elitebook 840 G8 Aero verfügt zudem über zahlreiche Security-Features, darunter die HP Privacy Camera und das optionale HP Sure View Reflect zum Schutz gegen visuelles Hacking.Die USB-C-Monitore HP E24u G4 und HP E27u G4 sollen derweil eine aufgeräumte Schreibtischlösung mit USB-C-Konnektivität bieten – ein angeschlossenes Notebook wird mit bis zu 65 W versorgt. Mit der Einschalttaste des Displays können Anwender ihren Monitor und ihr Notebook aufwecken oder in den Ruhezustand versetzen, selbst wenn es geschlossen ist.Die HP 635 Multi-Device Wireless Mouse bezeichnet HP als ultrakleinen Reisebegleiter mit einjähriger Akkulaufzeit. Sie kann mit bis zu drei verschiedenen Geräten via USB-Dongle oder mit bis zu zwei Geräten über Bluetooth verbunden werden. Anwender können ihre Workflows ausserdem mithilfe der vier programmierbaren Tasten vereinfachen. Über die seitlichen Tasten können bis zu zehn Anwendungen aktiviert werden, darunter Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, AutoCAD, Solidworks, Sketch Up, Chrome und Zoom.• HP Elite Dragonfly G2 ist in der Schweiz voraussichtlich ab Februar ab 1999 Franken erhältlich.• Die HP Elite Wireless Earbuds sind in der Schweiz voraussichtlich ab März erhältlich. Der Preis wird zeitnah bekannt gegeben.• Das HP Elite Folio ist in der Schweiz voraussichtlich ab Februar und ab 1699 Franken erhältlich.• Das HP Elitebook 840 Aero G8 ist in der Schweiz voraussichtlich ab April und ab 1699 Franken erhältlich.• Die HP Elitebook x360 1030 G8 und HP EliteBook x360 1040 G8 sind in der Schweiz voraussichtlich ab Februar zu einem Preis ab 1899 Franken erhältlich.• Das HP Elite x2 G8 ist in der Schweiz voraussichtlich ab April ab 1799 Franken erhältlich.• Die USB-C-Monitore HP E24u G4 und HP E27u G4 sind in der Schweiz voraussichtlich ab Mitte Februar erhältlich und kosten 329, beziehungsweise. 439 Franken.• Die HP 635 Multi-Device Wireless Mouse ist in der Schweiz ab Mitte Januar erhältlich zu einem Preis von 69 Franken. (swe)