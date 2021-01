Lösung für Bluetooth-Probleme bei Macs mit M1-Chips in Sicht

(Quelle: Apple)

11. Januar 2021 - Apple soll an einer Lösung für die Bluetooth-Verbindungsprobleme arbeiten, die Macs mit dem neuen M1-Chip plagen.

Schon länger kursieren Berichte, die darauf hindeuten, dass die neuen Macs mit Apples M1-Chip Probleme bekunden, sich über Bluetooth mit Peripheriegeräten zu verbinden. Davon kann auch Ian Bogost ein Lied singen. Der Professor, der an der US-Universität Georgia Tech lehrt, hat via Twitter verkündet , er habe das Problem gelöst, indem er seine Tastatur mit einem Kabel und eine neue Maus mit eigenem Bluetooth Dongle gekauft habe ( via "Heise.de"). Bogost erklärt im selben Tweet auch, dass Apple ihm versichert habe, an einem entsprechenden Update für MacOS zu arbeiten.Offenbar sind Besitzer eines Mac Mini mit M1-Chip besonders vom Problem betroffen, dieses tritt aber anscheinend über mehrere Mac-Modelle hinweg auf. Apple selbst hat sich noch nicht offiziell dazu geäussert und auch noch keinen Fix in Aussicht gestellt. (luc)