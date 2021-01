Acer bringt Chromebooks mit AMD-Ryzen-CPU

(Quelle: Acer)

8. Januar 2021 - Mit dem Modell Spin 514 hat Acer ein erstes Chromebook mit AMDs Prozessoren der Ryzen-3000-Familie lanciert. Der Mobilrechner ist hierzulande im März ab 479 Franken erhältlich.

Acer erweitert seine Familie an Chromebook-Mobilrechnern und hat mit dem Modell Chromebook Spin 514 ein erstes Gerät vorgestellt, das mit AMDs Prozessoren der Ryzen-3000-C-Serie sowie AMD-Radeon-Grafikadaptern ausgestattet ist.



Bei den für Privat- wie auch für Business-Anwender konzipierten Rechnern kommen AMDs Quadcore-Prozessoren Ryzen 7 3700C oder Ryzen 5 3500C zum Einsatz. Die Chromebook-Modelle kommen im polierten Aluminium-Gehäuse und verfügen über ein 14-Zoll-Display, dass mit der Full-HD-Auflösung zurechtkommt. Der Arbeitsspeicher kann bis zu 16 GB ausgebaut werden und für Anwenderdaten stehen SSDs mit Speicherkapazitäten von maximal 256 GB zur Verfügung. Daneben lässt sich der Speicher über den integrierten SD-Card-Slot kostengünstig erweitern. Die Akku-Laufzeit der gut 1,5 Kilogramm schweren Mobilrechner wird vom Hersteller weiter mit 10 Stunden angegeben.



Was schliesslich die Connectivity anbelangt, so unterstützt das Chromebook Spin 514 WLAN nach dem nicht mehr ganz taufrischen ac-Standard. Daneben verfügen die Geräte über zwei USB-Type-C-Anschlüsse, die beide USB 3.2 Gen 1 sowie Displayport via USB-C unterstützen. Einzelne Modelle verfügen ausserdem über einen HDMI-Anschluss. Zur weiteren Ausstattung zählen integrierte Lautsprecher sowie Support für Bluetooth 5.0.



Acer liefert das Spin-514-Chromebook zudem in einer Enterprise Variante, womit die integrierten Business-Funktionen von Chrome OS erschlossen werden. IT-Admins sollen damit Updates einfacher einspielen sowie Konfigurationen und andere Management-Aufgaben besser durchführen und koordinieren können.



Acers neues Chromebook Spin 514 kommt in der Schweiz im März ab 479 Franken auf den Markt. Die Enterprise-Variante geht ab 669 Franken über den Tisch. (rd)