Apples Augmented-Reality-Brille nimmt Formen an

(Quelle: Youtube/SITM)

8. Januar 2021 - Angeblich stehen bereits funktionsfähige Prototypen von Apples Augmented Reality Headset Apple Glass bereit, an dem das Unternehmen schon seit geraumer Zeit arbeitet.

Apple soll bei der Entwicklung seines Augmented Reality Headsets mittlerweile schon recht weit fortgeschritten sein. Der Konzern arbeitet angeblich schon mit Prototypen. Laut "Digitimes" befindet sich das Projekt in der zweiten Entwicklungsphase, die den ungenannten Quellen zufolge noch einige Monate andauern wird ( via "Heise.de").Das schlicht Apple Glass genannte Headset soll dann nach weiteren sechs bis neun Monaten die Engineering Verification erhalten, welche die Voraussetzung für die Massenproduktion darstellt. Wie schon im Juni letzten Jahres bekannt wurde, soll die AR-Brille über Eye Tracking verfügen, die Rechenleistung für die Anzeige der Augmented-Reality-Inhalte auf der Brille soll ein iPhone liefern ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (luc)