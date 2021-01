Erste Powertoys-Ausgabe von 2021 ist da

(Quelle: SITM)

6. Januar 2021 - Powertoys 0.29.3 bringt Bugfixes. Eigentliche Neuerungen gab es in Version 0.29 von Ende Dezember 2020 – und für 2021 plant Microsoft grosse Änderungen und Erweiterungen.

Microsofts Windows-10-Utility-Sammlung Powertoys liegt in Version 0.29.3 vor. Es handelt sich dabei in erster Linie um ein Bugfix-Update, das im Wesentlichen zwei Probleme in Fancyzone und Powerrename behebt. Die eigentlichen Neuerungen gab es mit Version 0.29, die Ende 2020 erschien. Die Zwischenversionen 0.29.1 und 0.29.2 wurden nur intern getestet.Powertoys 0.29 legt den Grundstein für massive Änderungen und Erweiterungen, die Microsoft für 2021 plant, darunter ein Videokonferenz-Utility, und bringt einige Verbesserungen in den bestehenden Toys. So erhält der Color Picker die Möglichkeit, die Farbnamen im Einklang mit Office und dem WinUI-Color-Picker anzuzeigen. Fancyzones erlaubt, Windows Snap auf Desktops zu nutzen, denen kein Layout zugeordnet ist, sowie mit Apps, die in der Excluded-Liste aufgeführt sind. Powertoys Run lässt nun Zeichen mit Akzent zu, und der Installer ermöglicht es, den MSI-Teil aus einer Exe-Datei zu extrahieren und bietet mehr Optionen für unbeaufsichtigte Installationen.Für den kommenden nächsten Release verspricht Microsoft Verbesserungen im FZ Editor und drei neue Plug-ins für Powertoys Run. (ubi)