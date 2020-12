Google und Qualcomm wollen Unterstützung für Android-Updates verbessern

(Quelle: Google)

21. Dezember 2020 - Qualcomm und Google haben angekündigt, künftig gemeinsam an der Erweiterung von Project Treble zu arbeiten, Googles Projekt, das darauf abzielt, Android-Updates zu vereinfachen.

Qualcomm und Google haben angekündigt, dass man gemeinsam an der Erweiterung von Project Treble arbeiten werde, so "The Verge" . Das Projekt zielt darauf ab, Betriebssystem-Updates zu vereinfachen, um es Geräteherstellern zu erleichtern, Telefone und Tablets auf neue Versionen von Android zu aktualisieren.So sollen Benutzer stets die neueste Version von Android auf ihren Geräten haben. Die neuen Chips von Qualcomm werden dazu neu vier Android-Betriebssystem-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates unterstützen.Um das Ziel von Project Treble zu erreichen, können Gerätehersteller einfach die aktualisierte Software von Google verwenden, ohne sich Gedanken über das Warten auf aktualisierte Komponenten von Siliziumunternehmen wie Qualcomm machen zu müssen.Doch bis die Mehrheit der Android-Nutzer in den Genuss dieses Vorteils kommt, wird es noch ein paar Jahre dauern. Qualcomm macht diese Zusage nur für zukünftige Geräte, beginnend mit dem kommenden Snapdragon 888, der Anfang 2021 in ersten Geräten zum Einsatz kommt. (swe)