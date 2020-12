So nutzt die Schweizer Jugend Medien

(Quelle: Swisscom)

15. Dezember 2020 - Die Schweizer Jugendlichen nutzen das Handy heute länger als vor zwei Jahren, und die beliebtesten Sozialen Netzwerke sind Instagram, Snapchat und Tiktok. Dies geht aus der neuesten JAMES-Studie der ZHAW und Swisscom hervor.

Das ZHAW Departement Angewandte Psychologie hat gemeinsam mit Swisscom die Ergebnisse der neuen JAMES-Studie (Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz) veröffentlicht, die den Medienumgang der Schweizer Jugend untersucht. Wenig überraschend hat die Studie herausgefunden, dass der mediale Alltag von Jugendlichen in der Schweiz 2020 stark durch die Handy- und Internetnutzung geprägt ist. Deutlich zugenommen hat allerdings die selbstgeschätzte Nutzungsdauer des Handys in den letzten zwei Jahren. Diese liegt an einem Wochenendtag mit fünf Stunden fast zwei Stunden höher als bei der letzten Untersuchung 2018. Unter der Woche wird das Handy mit gut drei Stunden rund 40 Minuten länger genutzt als vor zwei Jahren. Allerdings: Die Ergebnisse könnten dadurch beeinflusst worden sein, dass die diesjährige Befragung zum Teil während des Coronalockdowns stattgefunden hat. Hinzu kommt, dass die Handynutzung zwar zu-, die Internetnutzung aber abgenommen hat. "Zusammen betrachtet bleibt die Internet- und Handyzeit unter der Woche stabil; am Wochenende gibt es eine deutliche Zunahme von einer Stunde", so die Studienverfasser.Am häufigsten wird das Handy von der Schweizer Jugend für Messenger-Dienste, Soziale Netzwerke oder zum Surfen benutzt. Auch TV und Serien würden häufiger auf dem Handy geschaut als früher. Mädchen nutzen die Geräte mehr zur Kommunikation in Sozialen Netzwerken oder via Sprachnachrichten sowie für Musik oder Fotos, während Jungen mehr gamen und Onlinevideos schauen. Ein Viertel der minderjährigen Gamer und Gamerinnern würden dabei regelmässig Spiele spielen, die nicht für ihr Alter freigegeben sind.