Weniger Rechte für Chrome-Extensions

(Quelle: Google)

11. Dezember 2020 - Google will die Berechtigungen der Chrome-Erweiterungen regulieren und standardmässig keine uneingeschränkten Datenzugriffe mehr erlauben. Dabei soll der User weitgehend bestimmen können, was erlaubt ist und was nicht.