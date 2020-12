Hostpoint mit Parallelbetrieb Apache/Nginx im Shared Hosting

(Quelle: SITM)

9. Dezember 2020 - Neu können bei Hostpoint auch Shared-Hosting-Kunden für jede Website zwischen Apache und Nginx als Webserver wählen.

Die Shared-Hosting-Angebote von Hostpoint basieren seit der Firmengründung im Jahr 2001 auf Apache. Wer stattdessen den besonders performanten Webserver Nginx einsetzten wollte, kam bei Hostpoint bisher nur mit dem teureren Angebot Managed Flex Server zum Zug, das 2019 lanciert wurde. Jetzt ermöglicht der Rapperswiler Hosting-Anbieter auch seinen Shared-Hosting-Kunden den Einsatz von Nginx.Konkret können Kunden mit den Abos Smart Webhosting und Business Webhosting ab sofort in ihrem Account Apache und Nginx im Parallelbetrieb nutzen. Es muss also nicht entweder der eine oder der andere Webserver für alle gehosteten Websites eingesetzt werden. Man kann sich bei jeder Website individuell für Apache oder Nginx entscheiden. Das Control Panel bietet dazu verschiedene Konfigurationen an, die per Mausklick gewählt werden können.Laut Hostpoint eignet sich Nginx einerseits zusammen mit Apache als Reverse-Proxy für schnelles Caching, andererseits aber auch für statische Websites, beides insbesondere für Websites mit hohen Besucherzahlen. Dank der schnellen Ladezeiten könne Nginx zudem zur SEO-Optimierung beitragen. Des Weiteren teilt Hostpoint mit, dass nun alle Hostings für Website-Daten und Datenbankabfragen zu hundert Prozent auf NVMe-SSDs basieren, was die Performance und Verfügbarkeit zusätzlich erhöhe. (ubi)