Intels Controlflag soll mittels Machine Learning Fehler im Programmcode erkennen

(Quelle: Pixabay)

8. Dezember 2020 - Controlflag ist ein neues Machine-Programming-System von Intel, das in der Lage ist, autonom Fehler im Programmcode zu finden, unabhängig davon, welche Programmiersprache eingesetzt wurde.

Intel hat Controlflag angekündigt, ein Machine-Programming-System zur automatischen Erkennung von Fehlern im Programmcode. Wie der Chip-Hersteller in einem Beitrag schreibt, soll Controlflag Entwickler unterstützend zur Seite stehen, um beim Debugging Programmfehler zu eruieren ( via "Heise"). In ersten Tests habe Controlflag an über einer Milliarde nicht etikettierten Zeilen Code in Produktionsqualität trainiert und gelernt, neuartige Fehler zu finden. Controlflag erkennt Anomalien im Code und lernt anhand verifizierter Beispiele, normale Programmiermuster zu erkennen, indem es Anomalien im Code identifiziert, die wahrscheinlich einen Fehler verursachen. Darüber hinaus könne Controlflag diese Anomalien unabhängig von der Programmiersprache erkennen. Und nicht zuletzt ist Controlflag auch in der Lage, sich dem individuellen Programmierstil eines Entwicklers anzupassen und stilistische Variationen in der Programmiersprache zu erkennen.Wie Intel weiter erklärt, würden rund 50 Prozent des jährlichen weltweiten Budgets zur Entwicklung von Software dafür aufgewendet, Programmfehler zu finden. Die sei in einer Welt, die zunehmend von Software dominiert werde, ein zu grosser Aufwand, den die Entwickler leisten müssten. (luc)