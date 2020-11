Android-Apps bald auf dem Windows-Desktop

(Quelle: Pixabay/Sergei Tokmakov)

27. November 2020 - Unbestätigten Meldungen zufolge erwägt Microsoft, Android-Apps auf Windows 10 direkt über eine Runtime-Umgebung zu unterstützen. Bis anhin war dies nur via Emulatoren möglich.

Die unzähligen Android Apps könnten sich schon bald ohne weiteres Zutun auf Windows 10 nutzen lassen. Wie "Xda-Developers" mit Bezug auf eine Meldung von "Windows Cental" berichtet , wird bei Microsoft derzeit über die Möglichkeit diskutiert, Windows 10 mit einer Runtime-Umgebung für Android auszustatten. Die Erweiterung könnte allenfalls bereits im Rahmen einer grösseren Neugestaltung von Windows 10 implementiert werden, welche im Herbst kommenden Jahres erwartet wird.Die Nutzung von von Android-Anwendungen unter Windows ist allerdings nichts Neues. Allerdings waren hierfür bis anhin Emulatoren wie der BlueStacks App Player nötigt. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Emulator-Software auf Basis von VirtualBox, mit der die Android-Programme auch unter Windows oder MacOS ausgeführt werden können. Daneben existiert die "Your Phone"-Funktion, mit der sich via Desktop die Apps eines angeschlossenen Smartphones zugreifen lässt. Allerdings ist dieses Feature aktuell noch Samsung-Kunden vorbehalten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)