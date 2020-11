Leaks und Renders des neuen Oneplus-Flaggschiffs

(Quelle: Steve H. McFly/@Onleaks)

23. November 2020 - Das neue Oneplus-Flaggschiff Oneplus 9 Pro kommt mit einem 6,7-Zoll-Waterfall-Display und vier Linsen im Kameramodul. Und auch das Release-Datum soll bereits feststehen.

Der bekannte Leaker Steve H. McFly (Twitter @Onleaks) hat Renderbilder des kommenden Oneplus-Flaggschiffs, dem Oneplus 9 Pro, veröffentlicht . So soll das neue Oneplus 9 Pro mit einem Waterfall-Display daherkommen, welches in der Diagonale 6,7 Zoll misst und in einem Punch-Hole in der Front eine einzelne Selfie-Kamera beheimatet. Die Lautsprecher sollen neben den üblichen Power- unbd Lautstärke-Buttons an der Seite angebracht werden, die Rückseite wird mit einer Glasscheibe versehen, was zwar reissen kann, dafür aber edel aussieht.Auf der Rückseite thront ein eckiges Kameramodul mit vier Linsen. Zwei der vier sollen mit zusätzlichen Metallringen versehen werden, was diese zusätzlich hervorstehen lässt (das ganze Kameramodul wird sich bereits leicht von der Oberfläche abheben).Auch zum Release-Datum weiss @Onleaks mehr als der Rest: Er können die Gerüchte bestätigen, wonach das Gerät im März 2021 erscheinen soll, wie er schreibt . (win)