Google rollt Kamera-App des Pixel 5 auch auf älteren Geräten aus

(Quelle: Google)

16. November 2020 - Derzeit rollt Google Version 8.1 seiner Kamera-App aus. Diese soll nun auch für ältere Smartphones bis hin zum Pixel 2 erhältlich sein und ein Redesign der App sowie Verbesserungen mit sich bringen.

Nach dem Launch des Pixel 5 hat Google seine Kamera-App in Version 8.0 einem Redesign unterzogen. Während Version 8.0 bisher exklusiv auf Pixel-5-Geräten lief, soll das Update auf Version 8.1 der App, das aktuell von Google ausgerollt wird, auch auf älteren Geräten laufen. Wie "9to5Google" berichtet , zeigt ein Blick in die APK der App, dass diese offenbar mit allen Smartphones der Pixel-Reihe kompatibel ist, also auch mit dem Pixel 2 und dem Pixel 2 XL.Version 8.1 von Googles Kamera-App soll neben dem Redesign auch einige Verbesserungen mit sich bringen, von denen auch Nutzer älterer Pixel-Smartphones profitieren können. Diese Verbesserungen sollen vor allem die Bildstabilisierung betreffen. Andere Features, wie beispielsweise Cinematic Pan, sollen derweil neueren Geräten ab dem Pixel 4 vorbehalten bleiben, die über modernere Hardware verfügen. Welche Funktionen neu auch auf älteren Geräten laufen, ist jedoch noch nicht ganz klar. (luc)