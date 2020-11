Die Schweizer Bevölkerung will 5G, sagt eine Studie

(Quelle: Swisscom)

12. November 2020 - Laut einer Erhebung von GFS.Bern ist die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung von 5G überzeugt. Der Ausbau des Netzes aber werde durch eine laute Minderheit von 5G-Gegnern ausgebremst, sagt Chance5G, die Organisation, die die Studie in Auftrag gegeben und nun eine Petition an den Bundesrat lanciert hat.

Bei der Haltung zu 5G zeige sich ein positiveres Bild als erwartet, heisst es zu den Umfrageergebnissen weiter. So sei das Interesse an der Technologie gross, 84 Prozent hätten bereits von 5G gehört, und eine Mehrheit der Bevölkerung kenne auch die Vorteile der Technologie. Allerdings: Insgesamt 78 Prozent der Befragten sind der Meinung, die gesundheitlichen Risiken von 5G seien noch nicht ausreichend erforscht worden. "Die Wahrnehmung von möglichen gesundheitlichen Risiken ist zwar ebenfalls relevant, steht aber hinter dem erwarteten Nutzen. Die Mehrheit in der Bevölkerung anerkennt die Chancen der 5G-Technologie. Die Skeptiker sind mit 24 Prozent in einer klaren Minderheit", erklärt Chance5G dazu.Bestärkt durch die gewonnenen Erkenntnisse hat Chance5G nun eine Petition lanciert. Diese fordert vom Bundesrat, dass 5G "in der ganzen Schweiz zum Wohle aller rasch und in hoher Qualität" verfügbar gemacht wird.Den Schlussbericht der Umfrage kann man hier als PDF einsehen. (mw)