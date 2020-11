Apple stellt die nächste Generation des Mac vor

(Quelle: Apple)

11. November 2020 - Auf Basis des eigens für den Mac entwickelten SoC M1 präsentiert Apple als Erstes ein Macbook Air, ein Macbook Pro und einen Mac Mini.

Ein neuer Chip speziell für den Mac, drei neue Mac-Modelle und eine Unmenge von Superlativen – dies hat Apple am 10. November in einem erfrischend kompakten Online-Event von gerade mal 45 Minuten Dauer der Öffentlichkeit präsentiert. Die Rede ist natürlich von den ersten Macs mit "Apple Silicon". Konkret hat das Unternehmen ein ARM-basiertes SoC entwickelt, das speziell für den Mac konzipiert ist. Der Chip nennt sich nicht, wie im Vorfeld vermutet, A14X oder A14Z, sondern schlicht M1.Der M1 sei der erste Computerchip, der in 5-Nanometer-Technologie gefertigt ist und bestehe aus 16 Milliarden Transistoren. Apple lobt den M weiter als schnellste CPU mit weltbester Performance pro Watt, weltweit schnellster integrierter Grafik und revolutionärer Machine-Learning-Leistung. Mac-Modelle auf Basis des M1 würden im Vergleich zur Vorgängergeneration bis 3,5 mal schnellere CPU-Performance, bis 6 mal schnellere GPU-Performance und bis 15 mal schnelleres maschinelles Lernen liefern, heisst es weiter. Dazu kommt gemäss Apple eine bis zweimal längere Batterielaufzeit.Der M1 arbeitet mit vier Kernen mit hoher Leistung und vier Kernen mit hoher Energieeffizienz. Bei den Performance-Kernen handle es sich um die weltweit schnellsten CPU-Kerne in Chips mit geringem Energieverbrauch, und auch die Efficiency-Kerne allein würden eine Leistung liefern, die dem aktuellen Dual-Core-Macbook-Air entsprechen. Die GPU verfügt über acht Kerne, die fast 25'000 Threads gleichzeitig ausführen können und eine Gesamtleistung von 2,6 Teraflops auf das Parkett legen – dies sei die weltweit schnellste integrierte Grafik in einem Computer, führt Apple den Superlativ-Reigen fort. Der Chip beherbergt weiter eine Neural Engine mit 16 Kernen, die pro Sekunde 11 Billionen Berechnungen durchführen kann, sowie einen Speichercontroller, einen neuen Image Signal Processor für bessere Bildqualität und Rauschunterdrückung in Fotos und Videos, eine verbesserte Secure Enclave und einen Thunderbolt-Controller mit Support für USB4 und Speed bis 40 Gigabit pro Sekunde.