(Quelle: Microsoft)

15. Dezember 2019 - Microsoft hat die kommende Generation der Xbox-Spielkonsole vorgestellt. Sie trägt die Bezeichnung Xbox Series X, soll die Leistung bisheriger Modelle um den Faktor 4 übertreffen und in rund einem Jahr in den Handel kommen.

Microsoft hat die Game Awards 2019 zum Anlass genommen, um die bis anhin unter dem Codenamen "Project Scarlett" laufende Xbox-Spielkonsole der nächsten Generation vorzustellen. Die neue Konsole trägt die Bezeichnung Xbox Series X und soll neue Massstäbe bezüglich Performance, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzen, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag verrät. Die neue Xbox soll die Leistung der Xbox One X um den Faktor 4 übertreffen und mit tausenden Spielen der bisherigen drei Gerätegenerationen kompatibel sein. Das Gehäuse ähnelt einem Mini-Tower, wobei sich die Konsole horizontal wie auch vertikal betreiben lässt.Was die technischen Spezifikationen betrifft, so liefert die Xbox Series X Bildwiederholraten von 60 FPS bei 4K-Auflösungen. Theoretisch soll sich die Konsole sogar mit 120 FPS und 8K-Auflösungen verstehen, wobei auch variable Refresh-Raten unterstützt werden. Für die Rechenpower sorgt ein eigens für die neue Xbox gefertigter Prozessor auf Basis von AMDs Zen-2-Architektur und einer RDNA-Grafikeinheit. Die Konsole liefert zudem Hardware-beschleunigtes Ray Tracing und verfügt über eine schnelle SSD. Was die Speicherausstattung oder das verbaute Laufwerk betrifft, hält sich Microsoft noch bedeckt, doch dürfte es sich bei letzterem um ein Blu-ray-Drive handeln.