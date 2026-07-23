55 Millionen Suno-Nutzer von Datenleck betroffen

Beim KI-Musikgenerator Suno ist ein Datenleck bekannt geworden, das bereits auf November 2025 zurückgeht. Öffentlich gemacht wurde der Vorfall durch das unabhängige Nachrichtenportal "404 Media
". Später erhielt auch der Leak-Prüfdienst "Have I Been Pwned
" eine Kopie des Datensatzes und bezifferte den Umfang auf mehr als 55 Millionen Nutzer.
Neben E-Mail-Adressen enthält der Datensatz laut der Plattform für Datenleck-Abfragen auch Namen und Telefonnummern, sofern diese bei der Registrierung verwendet wurden. In einem kleineren Teil des Lecks fanden sich zudem Stripe-Daten zu Käufen. Dazu gehören physische Adressen, Kaufbeträge sowie Teile von Kreditkartendaten wie Kartentyp, Ablaufdatum und die letzten vier Ziffern. Vollständige Kreditkartennummern sollen nicht betroffen sein, da Suno nach eigenen Angaben keinen Zugriff darauf hat.
(dow)