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Google Maps kriegt immersive Navigation und kriegt Tacho-Anzeige
Quelle: "Android Police"

Google Maps kriegt immersive Navigation und kriegt Tacho-Anzeige

Google Maps auf Android Auto bekommt zwei neue Funktionen. Zum einen eine Tacho-Anzeige basierend auf GPS-Daten, zum anderen immersive Navigation.
20. Juli 2026

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Google hat offenbar damit begonnen, seine Karten-Anwendung auf Android Auto in ersten Märkten mit zwei neuen Funktionen auszustatten. Wie unter anderem "Heise.de" schreibt, hat Google schrittweise begonnen, via Android Auto auch die Echtzeit-Geschwindigkeit anzuzeigen. Dies gab es bislang nur auf Google Maps auf dem Handy oder aber via Carplay, jedoch nicht über Android Auto. Mit Verweise auf Reddit schreibt "Heise.de", dass die Funktion zusammen mit der Google-Maps-Version 26.28.02 (Beta) eingeführt wird – offenbar wird das Ganze aber schrittweise eingeführt. Zudem muss man die Tacho-Version aktivieren, und zwar über "Einstellungen" -> "Navigation" -> "Optionen für Kraftfahrzeuge".


"Android Police" schreibt derweil, dass Google mit der Darstellung von immersiven Navigation auf Google Maps unter Android Auto gestartet hat. Dabei wird anstelle der klassischen Karten-Naviansicht eine 3D-Umgebung inklusive Gebäuden angezeigt. Offenbar wird die Funktion allerdings erst in den USA schrittweise lanciert, bis man hierzulande 3D-Naviagtion vorgesetzt bekommt, dürfte es wohl noch etwas dauern. (mw)


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