Tripadvisor-KI verharmlost Hotelbewertungen

Wer die Bewertungen der Gäste im Detail liest, erfährt von verschiedenen Missständen. So beklagen sich Gäste über "ausserordentlich schwache Hygiene" und "schreckliches, fades, nicht geniessbares und gefährliches Essen". Die Bewertungen werden teils unterlegt durch Fotos, zum Beispiel von Fliegen und Vögeln im Umfeld des Buffets. Ein Gast sah sich mit "toten, kleinen, gerösteten Mäusen neben der Sitzecke" konfrontiert, eine andere Gastfamilie hielt nüchtern fest: "Dieser Ort wird den Urlaub ruinieren und birgt die Gefahr, Menschenleben zu kosten." Insgesamt zählte "Which?" vom Dezember 2025 bis zum April 2026 die vergleichsweise hohe Zahl von 32 Bewertungen mit einem oder zwei Sternen, wobei 14 davon erwähnten, dass mindestens ein Familienmitglied aufgrund einer Lebensmittelvergiftung ernsthaft krank wurde. Seit 2023 sei es sogar zu sieben Todesfällen gekommen.Von diesen schlechten Bewertungen merkt man in der KI-Zusammenfassung nichts. Die Sauberkeit wird als hervorragend bezeichnet. Und Ollie, das interaktive KI-Tool von Tripadvisor, antwortet auf eine Frage nach möglichen Problemen mit verdorbenen Lebensmitteln, dies sei ziemlich unwahrscheinlich und das Hotel habe einen guten Ruf für hohe Hygienestandards. Ähnliches hat das Konsumentenportal auch in Bezug auf andere Hotels festgestellt, die KI-Zusammenfassungen klingen durchwegs geschönt bis begeistert, wenn man sie mit tatsächlichen Bewertungen vergleicht. Auf die Problematik angesprochen, antwortete Tripadvisor gegenüber "Which?", bei den Zusammenfassungen liege die Priorität auf Transparenz und Unparteilichkeit. Die Zusammenfassungen würden sowohl positives als auch negatives Feedback berücksichtigen. Im Hinblick auf den Chatbot Ollie merkte Tripadvisor an, es handle sich um ein Produkt in Entwicklung. (ubi)