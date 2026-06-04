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AV2-Codec ermöglicht um 30 Prozent tiefere Bitraten
Quelle: AOMedia

AV2-Codec ermöglicht um 30 Prozent tiefere Bitraten

Die Alliance for Open Media hat die finalen Spezifikationen des neuen AV2-Videocodecs veröffentlicht. Damit werden um über 30 Prozent tiefere Bitraten gegenüber dem Vorgänger-Codec bei gleichbleibender Qualität ermöglicht.
4. Juni 2026

     

Nach drei Jahren Entwicklungsarbeit hat die Alliance For Open Media, kurz AOMedia, unlängst die finalen Spezifikationen für den hocheffizienten Videocodec AV2 vorgestellt. Der Nachfolger des AV1-Codecs soll die Videobitraten bei gleichbleibender Qualität um 30 bis 34 Prozent reduzieren, was das Streaming von hochwertigerem Material bei tieferer Bandbreite ermöglicht.

Der neue Codec setzt auf neue, komplexe Verfahren, womit für die Decodierung von entsprechenden Videos mehr Rechenpower benötigt wird. Nichtsdestotrotz geht man bei AOMedia davon aus, dass bis Mitte kommenden Jahres die Mehrheit der Mitglieder den neuen Codec in ihre Lösungen implementiert haben werden.


Die Entwickler bei VideoLAN haben mittlerweile mit Dav2d bereits einen Open-Source-Decoder für den AV2-Code vorgestellt. Dav2d steht plattformübergreifend zur Verfügung und wird über die VideoLAN-Site bereitgestellt. (rd)


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