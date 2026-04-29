cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Schweizer zahlen zu viel für Software-Abos
Quelle: Depositphotos

Schweizer zahlen zu viel für Software-Abos

Im Vergleich zu Deutschland zahlen Schweizer Nutzerinnen und Nutzer oft bedeutend mehr für Software und Cloud-Dienste. Schwammige Argumente wie "lokale Marktbedingungen" sind laut dem Konsumentenschutz aber rechtswidrig.
29. April 2026

     

Der Schweizer Konsumentenschutz hat sich die Preise für Software und Cloud-Lösungen genauer angesehen und eine deutliche Tendenz festgestellt: Software ist in der Schweiz bedeutend teurer als in Deutschland, und das ohne nachvollziehbaren Grund. Diese Praxis stuft der Konsumentenschutz damit als widerrechtlich ein und fordert die betreffenden Firmen auf, das Geoblocking einzustellen.


Der grösste Unterschied wurde beim Website-Builder Jimdo gefunden, der in der Schweiz mehr als doppelt so teuer ist als im Nachbarland (24 Franken statt 12.20 Euro monatlich). Doch auch andere Produkte wie Canva Pro, Norton 360 Standard oder Teamviewer Remote Access liegen mit mehr als 20 Prozent Aufschlag deutlich über den Preisen, die deutsche Nutzer zahlen. Von den zehn beleuchteten Anwendungen haben gerade einmal zwei (Dropbox und pCloud) identische Preise.
Der Konsumentenschutz beruft sich bei seiner Einordnung auf die Fair-Preis-Initiative. Das Gesetz, das 2022 in Kraft getreten ist besagt, dass Shops aus dem Ausland nicht via Geoblocking Schweizer Konsumenten auf eigens eingerichtete Shops mit höheren Preisen umleiten dürfen.

Von den acht Unternehmen, bei denen ein Verstoss festgestellt wurde, haben nur vier auf die Anfrage des Konsumentenschutzes reagiert. Nützliche Antworten seien dabei aber ausgeblieben, meist sei von lokalen Marktbedingungen und Wechselkursschwankungen die Rede.


Wer selbst auf einen solchen Fall stossen sollte, soll entweder direkt den Anbieter konfrontieren oder hier eine Meldung beim Konsumentenschutz platzieren. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Galaxus zeigt, was dein Shopping bisher gekostet hat

 27. März 2026 - Galaxus zeigt Kundinnen und Kunden neu, wie viel Geld sie über Monate und Jahre im Shop ausgegeben haben. Zusätzlich lassen sich freiwillige Ausgabenlimiten für Einkäufe festlegen.

Schweizer Onlinehandel legt 6 Prozent zu

 17. März 2026 - Im Jahr 2025 wurden im Schweizer Onlinehandel 15,8 Milliarden Franken umgesetzt. Sowohl Einkäufe bei Schweizer E-Commerce-Anbietern als auch Bestellungen bei Onlinehändlern im Ausland legten zu.

Generation Z shoppt anders als ältere Generationen

 16. Februar 2026 - Die Generation Z kauft häufiger online ein, stellt aber auch höhere Anforderungen an Anbieter und Dienstleister. Zudem spielen Influencer eine wichtige Rolle.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER