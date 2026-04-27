ISSX 2026: Konferenz mit Fokus auf ganzheitliche IT-Security

Die Herausforderungen wachsen rasant. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem Einsatz von KI erweitert sich die Angriffsfläche von Unternehmen und Behörden kontinuierlich. Gleichzeitig verschärfen regulatorische Vorgaben den Handlungsdruck. Cyberangriffe, hybride Bedrohungsszenarien und Abhängigkeiten in globalen Lieferketten verlangen nach strategischer Weitsicht und resilienten Sicherheitskonzepten.



Prepare. Protect. Perform.

Genau hier setzt die ISSX 2026 an. Unter dem Motto «Prepare. Protect. Perform. IT-Sicherheit resilient gestalten.» richtet die Konferenz den Fokus auf eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie durch flexible Konzepte und praxiserprobte Ansätze. DieAgenda verspricht ein breites Spektrum an praxisnahen Inhalten: Über 15 IT-Security- und Informationssicherheitsexperten liefern Keynotes, Tech-Talks, Live-Demos und «Cyber Experiences» genannte Erfahrungsberichte. Thematisch reicht das Spektrum von Resilienz und Krisenmanagement über Attack Surface Management bis hin zu digitaler Souveränität und AI Security. Im Bereich Resilienz stehen Notfallmanagement, BusinessContinuity Planning, Krisenkommunikation sowie Human Resilience auf der Agenda. Auch Compliance-Aspekte werden beleuchtet, genauso wie die Themen Supply Chain Security und Vendor Risk Management. Beim Attack Surface Management geht es um die Werkzeuge moderner Angreifer, Insider Risk Management, hybride Angriffsszenarien und die Priorisierung von Sicherheitsmassnahmen. Rund um den Schwerpunkt digi-tale Souveränität werden Fragen zur Technologieauswahl, Verfügbarkeit und Autonomie sowie Chancen und Risiken von Hyperscalern in der Cybersecurity diskutiert. Und im Block AI Security schliesslich werden neue Angriffsvektoren, die Manipulation von KI-Agenten, Cloud- und Datenstrategien sowie technische Schutzmassnahmen thematisiert. Ebenfalls auf der Agenda stehen Guidelines oder Awareness-Programme.