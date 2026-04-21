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Samsung-Update setzt Authenticator und Teams ausser Betrieb
Quelle: Depositphotos

Samsung-Update setzt Authenticator und Teams ausser Betrieb

In den Anwenderforen häufen sich Meldungen, wonach das von Samsung für die Galaxy-Smartphones verteilte April-Update bei den Microsoft-Apps Teams und Authenticator für Störungen sorgt.
21. April 2026

     

Samsung rollt in diesen Tagen das April-Sicherheitsupdate aus und sorgt damit laut einem Bericht von Günter Born für mächtig Ärger. Eigentlich soll das Update eine Reihe von Sicherheitsschwachstellen auf Galaxy-Smartphones beheben, doch mehren sich die Hinweise, wonach das Update für Störungen bei den Microsoft-Apps Teams und Authenticator sorgt.

In den einschlägigen Foren beklagen sich diverse Anwender, dass die genannten Apps nach dem Einspielen der Samsung-Updates ihren Dienst verweigern. Auch eine De- und Neuinstallation der Apps soll das Problem nicht beheben. Die meisten Anwendermeldungen betreffen das Galaxy-Modell S25, während einige Nutzer melden, dass sich auf dem S24 keine Probleme bemerkbar machen würden.


Während von offizieller Seite bis anhin keine Stellungnahme vorliegt, soll nachfolgender Workaround die Probleme beseitigen: In den Einstellungen unter Verbindungen findet sich unter Weitere Verbindungseinstellungen die Option Privates DNS. Wird die Option deaktiviert und das Gerät neu gestartet, sollen die Probleme vom Tisch sein. (rd)


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