Programmiersprachen: Python Spitze, Rust rutscht ab

Der Tiobe Programming Community Index widerspiegelt laut dem Herausgeber Tiobe, einem niederländischen Spezialisten zur Beurteilung von Softwarequalität, die Popularität von Programmiersprachen und wird monatlich erhoben. Es geht dabei jedoch nicht darum, die besten Programmiersprachen zu küren oder diejenigen, in denen die meisten Zeilen Code geschrieben werden: Die Erhebung basiert auf der Nachfrage nach Programmiersprachen durch Entwickler und Softwareingenieure in 25 Suchmaschinen weltweit.Im April 2026 bleibt Python mit 20,97 Prozent der gezählten Ratings trotz einem Minus von 2,11 Prozent an der Spitze der Popularität. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand und einem Rating-Anteil von 12,34 Prozent die Programmiersprache C, die um 2,39 Prozent zulegen konnte – das grösste Plus in der Top 20. Nochmal merklich dahinter liegt C++ mit 8,03 Prozent (-2.3 %, grösster Rückgang). Und den vierten Platz nimmt Java mit 7,79 Prozent Nennungen ein, 1,84 Prozent weniger als zuvor. Auf den weiteren Plätzen der Top Ten folgen C#, Javascript, Visual Basic (man staune), SQL und R.