Programmiersprachen: Python Spitze, Rust rutscht ab

Der Tiobe Programming Community Index widerspiegelt laut dem Herausgeber Tiobe, einem niederländischen Spezialisten zur Beurteilung von Softwarequalität, die Popularität von Programmiersprachen und wird monatlich erhoben. Es geht dabei jedoch nicht darum, die besten Programmiersprachen zu küren oder diejenigen, in denen die meisten Zeilen Code geschrieben werden: Die Erhebung basiert auf der Nachfrage nach Programmiersprachen durch Entwickler und Softwareingenieure in 25 Suchmaschinen weltweit.
Im April 2026 bleibt Python mit 20,97 Prozent der gezählten Ratings trotz einem Minus von 2,11 Prozent an der Spitze der Popularität. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand und einem Rating-Anteil von 12,34 Prozent die Programmiersprache C, die um 2,39 Prozent zulegen konnte – das grösste Plus in der Top 20. Nochmal merklich dahinter liegt C++ mit 8,03 Prozent (-2.3 %, grösster Rückgang). Und den vierten Platz nimmt Java mit 7,79 Prozent Nennungen ein, 1,84 Prozent weniger als zuvor. Auf den weiteren Plätzen der Top Ten folgen C#, Javascript, Visual Basic (man staune), SQL und R.
In den Notizen zum aktuellen Index
merkt Tiobe-CEO Paul Jansen an, dass der Aufstieg von Rust Zeichen der Verlangsamung zeige. Die Open-Source-Programmiersprache Rust, die Ansätze aus verschiedenen Programmierparadigmen wie etwa Nebenläufigkeit und Typsicherheit kombiniert, gelangte im Juni 2020 erstmals in die oberen 20 Ränge des Index und konnte ihren Stand seither kontinuierlich verbessern. Anfang 2026 lag Rust auf Platz 13 – im April ist hingegen ein Abstieg auf Platz 16 zu beobachten, was allerdings nach wie vor einem Plus von 2 Rängen im Vergleich zum April 2025 entspricht.
Janssen führt den Rückgang von Rust darauf zurück, dass Rust mit einer steilen Lernkurve verbunden und nicht einfach zu beherrschen ist, womit die Sprache vor allem in Spezialgebieten zum Einsatz kommt. Einige weitere Details aus dem April-Index: PHP liegt auf Platz 14, gefolgt von Go. Nach Rust folgen dahinter Matlab, Assembler, die Apple-Sprache Swift und auf dem 20. Platz Ada. Zwischen R und PHP liegen Delphi respektive Object Pascal, Scratch, Perl und Fortran.
(ubi)