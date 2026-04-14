cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Programmiersprachen: Python Spitze, Rust rutscht ab
Quelle: Depositphotos

Programmiersprachen: Python Spitze, Rust rutscht ab

Im Programmiersprachenindex von Tiobe liegt Python ungebrochen an der Spitze der Top-20-Liste. Rust büsst im aktuellen Index Gegenüber dem Vorjahresmonat zwei Ränge ein.
14. April 2026

     

Der Tiobe Programming Community Index widerspiegelt laut dem Herausgeber Tiobe, einem niederländischen Spezialisten zur Beurteilung von Softwarequalität, die Popularität von Programmiersprachen und wird monatlich erhoben. Es geht dabei jedoch nicht darum, die besten Programmiersprachen zu küren oder diejenigen, in denen die meisten Zeilen Code geschrieben werden: Die Erhebung basiert auf der Nachfrage nach Programmiersprachen durch Entwickler und Softwareingenieure in 25 Suchmaschinen weltweit.


Im April 2026 bleibt Python mit 20,97 Prozent der gezählten Ratings trotz einem Minus von 2,11 Prozent an der Spitze der Popularität. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand und einem Rating-Anteil von 12,34 Prozent die Programmiersprache C, die um 2,39 Prozent zulegen konnte – das grösste Plus in der Top 20. Nochmal merklich dahinter liegt C++ mit 8,03 Prozent (-2.3 %, grösster Rückgang). Und den vierten Platz nimmt Java mit 7,79 Prozent Nennungen ein, 1,84 Prozent weniger als zuvor. Auf den weiteren Plätzen der Top Ten folgen C#, Javascript, Visual Basic (man staune), SQL und R.
In den Notizen zum aktuellen Index merkt Tiobe-CEO Paul Jansen an, dass der Aufstieg von Rust Zeichen der Verlangsamung zeige. Die Open-Source-Programmiersprache Rust, die Ansätze aus verschiedenen Programmierparadigmen wie etwa Nebenläufigkeit und Typsicherheit kombiniert, gelangte im Juni 2020 erstmals in die oberen 20 Ränge des Index und konnte ihren Stand seither kontinuierlich verbessern. Anfang 2026 lag Rust auf Platz 13 – im April ist hingegen ein Abstieg auf Platz 16 zu beobachten, was allerdings nach wie vor einem Plus von 2 Rängen im Vergleich zum April 2025 entspricht.


Janssen führt den Rückgang von Rust darauf zurück, dass Rust mit einer steilen Lernkurve verbunden und nicht einfach zu beherrschen ist, womit die Sprache vor allem in Spezialgebieten zum Einsatz kommt. Einige weitere Details aus dem April-Index: PHP liegt auf Platz 14, gefolgt von Go. Nach Rust folgen dahinter Matlab, Assembler, die Apple-Sprache Swift und auf dem 20. Platz Ada. Zwischen R und PHP liegen Delphi respektive Object Pascal, Scratch, Perl und Fortran. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

14 neue Programmiersprachen für Code-Blocks in Google Docs

15. April 2025 - In den Code-Blocks, mit denen sich in Google Docs korrekt formatierter Code darstellen lässt, können fortan deutlich mehr verschiedene Programmiersprachen verwendet werden.

Javascript bleibt weiterhin beliebteste Programmiersprache weltweit

 25. Oktober 2022 - Das Ranking der beliebtesten Programmiersprachen welweit unterliegt wenig Fluktuation. So bleiben Javascript, Python und Java auch im dritten Quartal 2022 unverändert die beliebtesten Sprachen.

Kritische Lücke in Compilern betrifft Mehrheit der Programmiersprachen

 2. November 2021 - Forscher der Uni Cambridge haben einen Fehler in Compilern gefunden, der so gut wie alle Programmiersprachen betrifft und daher enorm gefährlich sein könnte. Die Lücke heisst Trojan Source.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER